El Gobierno de Jujuy y Río Tinto coordinan acciones para potenciar la producción de litio

El Gobierno de Jujuy profundiza su agenda internacional y consolida alianzas estratégicas para fortalecer el desarrollo del litio en la Puna jujeña. En ese marco, el ministro de Minería, José Gómez, y el presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich, mantuvieron un encuentro de trabajo con Jérôme Pécresse, Chief Executive de Aluminio y Litio de Rio Tinto; Ignacio Costa, gerente general de Argentina, Lithium; Luciano Mancuso, gerente general de Operaciones en Argentina, Lithium; y con el presidente de la Comunidad Aborigen de Olaroz Chico, Mario Gerónimo.

La reunión se desarrolló en un contexto de fuerte expansión del sector, tras la reciente adquisición de Arcadium Lithium por parte de Río Tinto, operación que consolidó su posicionamiento global en el mercado del litio. Durante el encuentro se coordinaron los planes de acción de la compañía para 2026, así como las proyecciones de inversión y desarrollo tecnológico en la provincia.

Gómez señaló que están dadas las condiciones para que el crecimiento de la ectividad minera en 2026 supere los niveles alcanzados durante 2025, impulsado por la maduración de proyectos y un marco sostenido de seguridad jurídica. No obstante, advirtió que el crecimiento conlleva desafíos logísticos que requieren atención prioritaria. “Es muy difícil el crecimiento minero si no contamos con rutas en condiciones para el transporte de la producción”, afirmó, precisando que actualmente por la Ruta Nacional 52 transitan diariamente alrededor de 120 camiones con carga minera.

Transparencia, control ambiental y participación comunitaria

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el fortalecimiento del esquema de control ambiental y el trabajo conjunto con las comunidades. Jujuy alcanzó cifras récord en fiscalización, con 138 inspecciones ambientales y 52 estudios de impacto ambiental aprobados en el último período.

JEMSE y el modelo jujeño de articulación público-privada

Desde JEMSE, su presidente Exequiel Lello Ivacevich destacó que la presencia de la comitiva internacional en territorio permitió delinear de primera mano las próximas etapas de crecimiento y reafirmar la participación activa de la empresa estatal como socia estratégica en el proyecto Olaroz de Sales de Jujuy.

“El modelo jujeño, con una empresa estatal participando de un proyecto tan importante que genera valor y trabajo, demuestra que es posible articular inversión privada con presencia pública. Este involucramiento sostenido nos permite proyectar la expansión continua de las operaciones y asimilar las mejores prácticas de la industria a nivel global”, expresó.

Asimismo, subrayó que el esquema de articulación público-privada impulsado por la provincia ofrece previsibilidad y gobernanza, posicionando a Jujuy como referencia en el norte argentino al integrar inversión internacional, presencia estatal y desarrollo local.

Desarrollo comunitario y licencia social

El crecimiento sostenido de Olaroz Chico fue señalado como una muestra concreta del impacto positivo del esquema minero provincial. El presidente de la comunidad, Mario Gerónimo, afirmó que “la prioridad absoluta es nuestra comunidad. Históricamente hemos acompañado a la minería y queremos seguir haciéndolo, porque ese respaldo hoy se refleja en inversiones reales, infraestructura y desarrollo para nuestros habitantes”.