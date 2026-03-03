Fuertes vientos dejaron sin servicio en distintas localidades

Según informó EJESA, las intensas ráfagas de viento que se registran en la zona provocaron la salida momentánea de servicio del Distribuidor Gorriti en San Salvador. Personal técnico ya se dirige al lugar para evaluar los daños y restablecer el servicio lo antes posible.

El fenómeno climático no se limita a la capital. El temporal también está afectando a distintas localidades de las regiones Valles y Yungas, lo que complica la distribución normal de electricidad en amplias zonas.

Actualmente, el persona técnico se encuentran abocadas a la reparación de las redes. Mientras el temporal continúa su avance por la región Yungas, los cortes se extienden en varias localidades.

El parte oficial indica que se encuentran en proceso de normalización los siguientes distribuidores y barrios:

Gorriti (18 de Nov. San Cayetano, parte de Coronel Arias, Alto Gorriti y Luján)

Moreno (parte de Moreno, parte de Bajo Gorriti y parte de Catañeda)

Los Perales (parte de Los Perales)

Río Blanco

El Cucho ( El Algarrobal, Los Blanvos, El Cucho, Las Escaleras, Las Capillas).

En la región Yungas, el temporal está cruzando la zona y afecta la distribución en:

Libertador: barrios Jardín, Pomelar, La Loma, parte de Ledesma y Cañitas. El Carmen y San Antonio.

Vecinos de San Pedro alertan por la caída de un poste con corriente

Tras el intenso temporal de fuertes vientos que afectó a la ciudad de San Pedro, vecinos reportaron la caída de un poste en la vía pública y advirtieron que el mismo tendría corriente eléctrica.



La situación generó preocupación en la zona, ya que el poste caído representaría un riesgo para quienes circulan por el lugar.



Según indicaron residentes del sector, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que intervengan y eviten posibles accidentes.