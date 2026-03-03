Buscan a Kiara Calisaya, la nena de 5 años desaparecida en San Pedrito

El CINDAC activó esta tarde la búsqueda de una niña de 5 años. Se trata de Kiara Belén Sofía Calisaya, quien fue vista por última vez en la jornada de hoy, 3 de marzo de 2026.

Según informaron las autoridades, la denuncia que alerta sobre su desaparición fue radicada en el día de la fecha, con domicilio en el barrio San Pedrito de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Desde ese momento, se desplegó un operativo para intentar localizarla.

Cualquier dato que pueda ser de utilidad para encontrar a Kiara debe ser informado de inmediato. La menor es de tez morena, contextura física robusta y tiene cabello largo ondulado color negro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo color azul, una remera color blanca con un dibujo en la parte frontal de un pesebre, zapatillas color blanco y llevaba una mochila rosada con dibujo de unicornio. Mide aproximadamente 1,10 metros.

Para aportar información de manera anónima o dirigirse a la unidad policial más cercana, los canales habilitados son las líneas de emergencia 911, o los teléfonos 388-6860239 y 3886828607.