Internaron a Milagro Sala tras volver a romper su arresto domiciliario

La dirigente social Milagro Sala quedó internada en el Hospital platense de Gonnet tras romper nuevamente la prisión domiciliaria que le habían otorgado tras quedar firme el fallo que la condena a 15 años de prisión por diversos delitos.

Sala estuvo varias horas este fin de semana en la guardia del Hospital "San Roque" de Gonnet antes de ser trasladada al sector correspondiente, donde este lunes quedó alojada de manera definitiva.

Sin embargo, esta decisión de ir a un centro asistencial no estuvo solicitada ante la Justicia, por lo que volvió a romper la prisión domiciliaria que solicitó.

La internación se da en un contexto de antecedentes médicos recientes.

En diciembre de 2025, Sala había sido ingresada en terapia intensiva tras sufrir una trombosis venosa profunda en una pierna, una afección que sus allegados calificaron como seria y de tratamiento prolongado.

La medida de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico fue autorizado y el domicilio elegido por Sala fue Calle 8 número 2072 en la localidad platense de Villa Elvira, por la que pagó unos 600 mil pesos mensuales.

De allí tuvo que mudarse porque finalizaba el contrato de locación y el dueño no estaba dispuesto a renovarlo.

"El presente pedido obedece, en primer término, a que el contrato de locación del inmueble donde actualmente cumplo la medida se encuentra vencido, habiendo el propietario ordenado la inmediata devolución de su propiedad bajo intimación de iniciar acción de desalojo, lo que genera una situación de inestabilidad habitacional grave, ajena a mi voluntad e incompatible con el normal cumplimiento de la prisión domiciliaria", señaló el escrito presentado.

Sin embargo, Sala inició la mudanza sin haber esperado la autorización judicial y encima antes de irse organizó en el patio de esa vivienda la fiesta de cumpleaños de su hija, en lo que sería una doble infracción.

Sala se mudó a una casa situada en Calle 14 número 2289 de Gonnet , también en la capital bonaerense, sin tener el aval de la Justicia.

Asimismo, este fin de semana se fue por su cuenta a la guardia del Hospital de Gonnet a hacerse atender, cuando también tenía que tener la autorización correspondiente para hacerlo, más allá que había detallado en el escrito presentado por el estado de salud.

"Por otra parte, —y de manera central— debo señalar que me encuentro residiendo en la ciudad de La Plata realizando tratamiento médico y psicológico continuo, en razón de la afección de salud que padezco, la cual no resulta tratable de manera adecuada en la provincia de Jujuy, jurisdicción en la que fui condenada", había explicado en el mismo escrito.

Este lunes quedó formalmente internada en el Hospital de Gonnet, pero la justicia nuevamente lo consideró una infracción al pedido de prisión domiciliaria, por lo que cuatro funcionarios de Jujuy, entre autoridades judiciales y médicas, viajaron a Buenos Aires para ir a entrevistarla y determinar los alcances de esa internación.