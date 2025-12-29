26°
29 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
LA PLATA

Internaron a Milagro Sala tras romper su arresto domiciliario

Quedó internada en el centro de salud de Gonnet a pocos días de mudarse.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 21:24

La dirigente social Milagro Sala quedó internada en el Hospital platense de Gonnet tras romper nuevamente la prisión domiciliaria que le habían otorgado tras quedar firme el fallo que la condena a 15 años de prisión por diversos delitos.

Sala estuvo varias horas este fin de semana en la guardia del Hospital "San Roque" de Gonnet  antes de ser trasladada al sector correspondiente, donde este lunes quedó alojada de manera definitiva.

La internación se da en un contexto de antecedentes médicos recientes. 

En diciembre de 2025, Sala había sido ingresada en terapia intensiva tras sufrir una trombosis venosa profunda en una pierna, una afección que sus allegados calificaron como seria y de tratamiento prolongado.

