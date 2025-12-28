Rescataron a pescadores atrapados por la crecida del Río Grande

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la noche del sábado y la madrugada de este domingo en la zona de Carahunco, sobre la Ruta Provincial 56, donde seis personas quedaron atrapadas en una isla del Río Grande tras una repentina crecida.

Según se informó oficialmente, el alerta se activó alrededor de las 21 horas, movilizando de inmediato a los equipos de emergencia quienes coordinaron en un complejo despliegue para dar respuesta en una zona de difícil acceso.

Ante la imposibilidad de ingresar por los caminos habituales, los equipos avanzaron por la zona de Finca El Pongo, combinando el traslado en vehículos y un extenso recorrido a pie durante la madrugada.

Finalmente, cerca de las 3.30, los rescatistas lograron tomar contacto con los pescadores, quienes permanecían rodeados por el agua desde horas del anochecer. Mediante maniobras de extracción precisas, los seis ciudadanos fueron puestos a resguardo y trasladados a zona segura, constatándose que no presentaban lesiones.

RESCATARON A SEIS PESCADORES

Desde los organismos intervinientes destacaron el rápido accionar y la coordinación entre las distintas áreas, lo que permitió que el operativo concluyera de manera exitosa y sin víctimas.

Ante situaciones de emergencia, se recuerda a la comunidad comunicarse con los números habilitados: 911, Defensa Civil 103 o al WhatsApp 388-4459916.

El rescate fue encabezado por personal de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, en un trabajo conjunto con la División Rescate de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Palpalá, efectivos policiales, personal del SAME y baqueanos de la zona.