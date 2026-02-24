La producción en la Feria Agrícola de la Quebrada

DANIEL SALAS

Como parte de las últimas actividades del tradicional Alborozo Humahuaqueño, mañana desde las 9 hasta las 20 en el polideportivo "General Manuel Eduardo Arias" de Humahuaca se realizará la 50 Feria Agrícola de la Quebrada.

La exposición y comercialización anualmente reúne a pequeños productores de la región, mayormente del distrito municipal y zonas rurales aledañas donde la actividad agrícola es la base de la economía familiar. Esta muestra y otras contadas propuestas para los próximos días inician el cierre del extenso programa cultural, tradicional, religioso y festivo organizado por el municipio a través del cual durante las vacaciones de verano se pone de manifiesto la identidad de los humahuaqueños.

Mañana los vecinos del pueblo histórico tendrán la única oportunidad de encontrar en un solo lugar la amplia diversidad agrícola de la región y de elevada calidad a la cual podrán acceder de la mano de los productores y a precios diferenciales respecto a los tradicionales puntos de venta. Haba, maíz, cebolla, zucchini, zanahoria, ajo, zapallito, lechuga, acelga, remolacha, papa y demás se ofrecerá, además habrá manzana, pera, uva, también cayote, harinas, especias, y hierbas aromáticas y medicinales. Asimismo se podrá adquirir miel, quesos de cabra, licores, cerveza artesanal, chicha, cerámicas, tejidos artesanales y demás productos.

La muestra se complementará con un espectáculo musical, entrega de premios al esfuerzo de los productores, a los muñecos hortícolas y se elegirá La flor del campo que coronará la intendente Karina Paniagua con la secretaria del Interior, Trinidad Cruz.

La comercialización se efectuará por mayor y menor, los precios variarán mínimamente, la feria se extenderá hasta que los productores dispongan de productos, y el municipio se ocupará de la logística de la muestra productiva y la atención a cada productor.