"Me sentí identificado con el equipo", apuntó

Hernán Pellerano, DT de Gimnasia y Esgrima, se sentó en conferencia de prensa y dialogó con los periodistas que fueron hasta Salta para cubrir el partido de Copa Argentina que su equipo le ganó a Central Córdoba.

Ante el Tribuno de Jujuy se mostró contento por la clasificación lograda destacando el desempeño comprometido y protagonista del equipo "albiceleste" para avanzar "es la base para mantener el funcionamiento de un equipo y el año nuestro va ser muy largo. Me voy muy conforme por el cómo se jugó el partido". A lo que agregó: "El plan de partido que hicimos salió a la perfección".

Hoy inicia la B con San Miguel- Central Norte, Rafaela-Almagro y Godoy-Bolívar y Gimnasia y Tiro-Colegiales.

Fue importante el miércoles el conocimiento entre sí que se tenían varios de los titulares de Gimnasia. Es que 9 de los 11 hombres que saltaron al campo de juego fueron parte del proceso anterior. Al respecto Pellerano consideró: "Nosotros sabíamos que la base del año pasado era importante que se quede porque con Matías Módolo hicieron un buen año. Nosotros no vinimos acá a cambiar nada, vinimos a sumarle al funcionamiento de Matías Módolo, una impronta nuestra, una idea nuestra".

Opinando sobre las incorporaciones que jugaron ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT "lobo" comentó: "Creo que los refuerzos que trajimos se acomodaron muy bien", agregó que "esto sirvió porque nos enfrentamos a un equipo de Primera pero no nos tenemos confundir que lo nuestro es la Primera Nacional".

"Fue un debut soñado, me sentí identificado con el equipo", confesó el técnico del "lobo" quien como era de público conocimiento dirigía por primera vez en su carrera de manera oficial.