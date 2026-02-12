Atacó con un machete y pedradas a sus vecinos

Un irascible sujeto hirió con un machete a un hombre, atacó a pedradas a una mujer y provocó daños en el domicilio de las víctimas, quienes son sus vecinos, en la ciudad de Perico.

Según fuentes consultadas por este diario, el violento episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 17 en un sector del barrio Los Soles.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 47 años se encontraba en su domicilio, cuando escuchó que su vecino, quien vive cruzando la calle, golpeaba de manera violenta el portón de ingreso y al preguntarle que quería, éste le vociferó una serie de amenazas y solicitaba que saliera.

En un momento determinado se presentó un hombre de 62 años, familiar de la mujer, para intentar que el inculpado se calmara. Sin embargo, el irascible sujeto lo agredió y atacó con un machete que ocultaba entre sus prendas. Mientras que arremetió a pedradas contra la mujer.

Las víctimas se resguardaron rápidamente y el inculpado apedreó el domicilio, a la vez que vociferó amenazas de muerte al grupo familiar.

Luego de minutos de tensión, el agresor se retiró y los heridos se dirigieron de inmediato a la guardia del hospital "Arturo Zabala", donde el hombre fue diagnosticado con herida cortante en pulgar derecho; mientras que la mujer con herida cortante en lóbulo izquierdo de oreja, por lo que necesitó sutura.

Posteriormente la denuncia fue radicada en la Seccional 60°, donde la mujer agregó temer por su vida y la de su familia, solicitando medidas de manera urgente.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención del inculpado.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 60°.