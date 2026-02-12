San Pedro recibió a la selección

Comenzó la concentración de la Selección Nacional de Atletismo para personas con Síndrome de Down en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Ayer fueron recibidos por el Intendente Julio Bravo que estuvo acompañado por Luis Calvetti, secretario de Deportes.

Trabajos físicos, técnicos, además de diferentes capacitaciones, son las actividades que ya se comenzaron a desarrollar en la Perla del Ramal a cargo de Flavia Candillú, entrenadora del equipo representante de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down, Fadasd.

"Tenemos la presencia en nuestra ciudad del equipo de la federación que nos van a representar en el mundial que se realizara en Bulgaria en el mes de junio, llegaron con sus entrenadores, nos dieron una gran alegría", contó el jefe comunal al tiempo que remarcó "tenemos a Carlitos, por Carlos Isasmendi, que es nuestro representante en ese equipo junto al profe Matías Roldán".

Julio Bravo, destacó que "para nosotros es un gran orgullo que después de venir trabajando diez años seguidos con el Centro de Deporte Adaptado, hoy podamos tener al Seleccionado Argentino en nuestra ciudad".

Contó que "van a entrenar, conocer, vinieron a dar clínicas, es la mejor noticia, lo mejor que nos podía pasar en este inicio de año es tener la presencia de tan importante representación", puntualizó.

A su tiempo Flavia Candillú, entrenadora del equipo nacional, no ocultó su "alegría, orgullo", por haber llegado hasta San Pedro "a compartir en la ciudad donde entrena uno de los atletas que nos va a representar, que está compartiendo con nosotros el trabajo en la selección Argentina, para nosotros es sumamente importante, estamos muy agradecidos con el Intendente y con toda la gente que nos recibió tan bien".

Por último, Luis Calvetti destacó que "siempre es un gusto estar en San Pedro aquí se respira el deporte de otra manera", agregando "para nosotros es un orgullo, por todo lo que viene creciendo la provincia, el deporte adaptado, y se ve materializado con este campus, esta concentración".

El secretario de Deportes dijo que "el trabajo es codo a codo entre el Gobierno de la provincia y los municipios, siempre se debe trabajar con esa sinergia, esto trae aparejado no solamente el fomento del deporte sino las capacitaciones previas, tenemos", finalizó.