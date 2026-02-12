Gremios marcharon en contra de la reforma laboral

Gremios de toda la provincia se convocaron para marchar en contra de la reforma laboral apoyando la medida nacional de la CGT y otras organizaciones y en contra del aumento salarial del 10% en tramos ofrecido por gobierno provincial.

Integrantes de la CGT, Cedems, Adep, Sadop, Adiunju, Apuap y Satsaid, entre otros, se reunieron en avenida España, de donde marcharon en contra de la reforma laboral que se debatió ayer en la Cámara de Senadores de la Nación. Esta medida se suma a las movilizaciones nacionales que se registraron en todo el país, donde miles de personas salieron a las calles para expresar su repudio al proyecto del Ejecutivo nacional.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Nicolás Fernández, secretario general de Apuap, manifestó las razones por las que nuevamente salieron a las calles. "Estamos movilizando en todo el territorio provincial, en concordancia con movilizaciones multitudinarias en todo el país, expresando nuestro rechazo como trabajadores y trabajadoras a la reforma laboral. Son más de 200 artículos que están vendidos como una reforma para modernizar, cuando no es así", dijo el gremialista.

Asimismo señaló que el proyecto es prácticamente "un retroceso de 100 años" en derechos laborales. En tanto explicó en su percepción que la nueva actualización solo menguará, disminuirá, cercenará los derechos de los trabajadores y trabajadoras jujeños.

Por su parte Jorge Calizaya, miembro de la junta provisoria de Adep, puntualizó: "Marchamos en contra de la reforma laboral y del ofrecimiento del gobierno del 10% en cuatro cuotas que nos parece insuficiente, porque teniendo en cuenta que la inflación mensual es de un 2,5%, hasta el mes de junio estaríamos 5% por debajo de la misma, sin tener en cuenta la perdida de poder adquisitivo de meses anteriores. Entonces estaríamos hablando de más de un 15% de déficit", explicó .

En tanto desde el gremio Adiunju llamaron a unir fuerzas, para pelear contra la reforma que según conciben "pone en riesgo derechos adquiridos y favorece la profundiza la precarización del trabajo docente".