San Pedrito

"Patotearon" a un joven para robar y se fugaron

Entre diez sujetos lo redujeron a golpes y escaparon.

Jueves, 12 de febrero de 2026 00:00
SECCIONAL 32° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Una "patota" de diez hombres atacó a golpes a un joven, le robaron y escaparon.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el hecho se registró días atrás alrededor de las 2 en la intersección de la avenida Párroco Marshke y la calle Luis Vernet, en la zona sur del barrio San Pedrito de la capital provincial.

En esas circunstancias, un joven se dirigía a su domicilio, cuando fue interceptado por dos sujetos que lo increparon para que entregara sus bienes.

En un primer momento la víctima opuso resistencia, por lo que inició un forcejeo, pero de manera repentina otros ocho inculpados se sumaron al escenario, lo redujeron a golpes y robaron.

El joven radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 32°, donde relató el hecho y agregó que sufrió la sustracción de un teléfono celular, un auricular y una mochila.

 

