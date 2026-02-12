River buscará cambiar la imagen ante Argentinos

River visita hoy a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un buen resultado que le permita dejar atrás la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación. El encuentro, que está programado para las 21.15 en el estadio "Diego Armando Maradona" será controlado por Andrés Merlos, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

El "millonario" llega a este partido en un complicado momento, ya que llega de sufrir una durísima goleada como local por 4-1 ante Tigre, que terminó con insultos y chiflidos de los hinchas en un tenso estadio "Monumental".

Por eso el entrenador Marcelo Gallardo optará por variantes, ya que de entrada no podrá estar Fausto Vera, expulsado, por lo tanto se perfila Galoppo, además podría ser de la partida Marcos Acuña luego de la paupérrima actuación de Viña, la duda pasa en la zaga central, porque Rivero viene de marcar, pero está en un nivel bajo, por ende podría reaparecer Paulo Díaz. En la delantera, pese a la sequía ya muy comentada en el Mundo River, los protagonistas seguirán siendo los mismos: Maxi Salas y Facundo Colidio, con Agustín Ruberto como principal alternativa y la incorporación a la lista de concentrados del punta juvenil Joaquín Freitas.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una rápida eliminación en Copa Argentina ante Midland, mientras que en el torneo solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba y la derrota frente a Racing.