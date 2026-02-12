Hospitalizado en grave estado tras sufrir descarga eléctrica

Un hombre permanece internado en sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria", tras sufrir una descarga eléctrica que le provocó graves quemaduras en el cuerpo. La víctima realizaba labores en la terraza de un domicilio.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el pasado martes alrededor de las 13 sobre un tramo de la calle Pablo Soria, en el barrio Ciudad de Nieva de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta telefónica sobre una persona que sufrió una descarga eléctrica, por lo que una comisión conformada por personal del Same y efectivos policiales se constituyó en el lugar de inmediato.

Allí, los paramédicos constataron que la víctima, un hombre de 39 años, presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo y lo trasladó de urgencias al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio, la víctima fue diagnosticada con quemaduras por electrocución y quedó alojada en sala de terapia intensiva. Según las mismas fuentes, el estado de salud es grave.

Efectivos policiales, en tanto, se entrevistaron con el propietario del domicilio, quien relató que contrató al hombre para solucionar un problema de filtración de agua, por lo que el mismo se encontraba realizando labores en la terraza.

En un momento determinado, mientras el dueño de casa se encontraba en el interior, escuchó un grito al que le siguió un fuerte estallido que provenía desde el exterior.

De manera inmediata se dirigió a la terraza, donde observó que el trabajador se encontraba envuelto en llamas y con la ayuda de un matafuego, que le prestó una vecina, logró sofocar el fuego.

Posteriormente efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias en el lugar de los hechos, para determinar las causales del incidente.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 5°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.