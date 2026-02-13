Derribó puerta a patadas y atacó al novio de su expareja

Un hombre derribó a patadas la puerta de un domicilio, atacó a golpes y amenazó de muerte al novio de su expareja y se fugó, en la ciudad de Humahuaca.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 8.10 en un sector de la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que un sujeto de 33 años que se encontraba en estado de ebriedad, se presentó afuera del domicilio del novio de su expareja, donde golpeó la puerta en reiteradas oportunidades, vociferó una serie de amenazas y exigía al hombre que saliera a la calle.

Ante el temerario episodio, el damnificado se negó y el inculpado rompió el vidrio de una ventana y derribó la puerta de ingreso a patadas.

Tras irrumpir en el domicilio, el irascible protagonista provocó destrozos, atacó a golpes a la víctima, le arrojó trozos de vidrio y reiteró las amenazas de muerte. Luego de momentos de suma tensión, el inculpado se retiró.

De manera inmediata la víctima se dirigió a la Seccional 15° de la Unidad Regional 3, donde relató el episodio, aportó la identidad del agresor y agregó que sufrió un corte en el rostro, debido a los trozos de vidrio que le arrojaron.

Posteriormente efectivos del departamento de Criminalística se presentaron en el domicilio donde se registró el hecho y realizaron las pericias de rigor, para constatar los daños provocados.

Mientras que el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó al Juzgado de Control la detención del protagonista, por los presuntos delitos de violación de domicilio, seguido de daños y lesiones leves.

Por último, los efectivos policiales de la Seccional 15° de la Unidad Regional 3 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.