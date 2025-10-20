°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy
Comisión de Mujeres Empresarias
Serenata a las madres
"Poné Primera a tu Futuro"
Cedems
Ministerio de Educación
Cena Blanca 2025
inseguridad
Barrio Gorriti
salud
Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy
Comisión de Mujeres Empresarias
Serenata a las madres
"Poné Primera a tu Futuro"
Cedems
Ministerio de Educación
Cena Blanca 2025
inseguridad
Barrio Gorriti

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Gorriti

Ofrecía un parlante sustraído

El inculpado intentó fugarse al notar la presencia policial.

Lunes, 20 de octubre de 2025 03:32
Protagonista | fue detenido tras intentar fugarse.

Un joven que ofrecía a la venta un parlante sustraído, fue detenido durante un patrullaje preventivo.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 8.15 en la intersección de la avenida El Éxodo y la calle El Carmen del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial del Grupo Dinámico de Prevención del Delito recorría el sector de manera preventiva, cuando observó a un joven de 20 años que ofrecía un parlante a los transeúntes.

Al interceptarlo para consultar la procedencia del bien, el sujeto emprendió y fue reducido a los pocos metros.

Al ser entrevistado por los efectivos reconoció haber sustraído el parlante, un modelo de alta gama valuado en más de 400 mil pesos.

El elemento fue secuestrado para ser posteriormente restituido a su legitimo propietario y el inculpado fue trasladado a la Seccional 2°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD