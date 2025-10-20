Ofrecía un parlante sustraído

Un joven que ofrecía a la venta un parlante sustraído, fue detenido durante un patrullaje preventivo.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 8.15 en la intersección de la avenida El Éxodo y la calle El Carmen del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial del Grupo Dinámico de Prevención del Delito recorría el sector de manera preventiva, cuando observó a un joven de 20 años que ofrecía un parlante a los transeúntes.

Al interceptarlo para consultar la procedencia del bien, el sujeto emprendió y fue reducido a los pocos metros.

Al ser entrevistado por los efectivos reconoció haber sustraído el parlante, un modelo de alta gama valuado en más de 400 mil pesos.

El elemento fue secuestrado para ser posteriormente restituido a su legitimo propietario y el inculpado fue trasladado a la Seccional 2°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.