Rodrigo Paz será el próximo presidente de Bolivia

Con más del 90 % de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció este domingo que Rodrigo Paz Pereira fue votado “de forma irreversible” por el 54,5 % del electorado para ser el presidente que ponga fin a dos décadas del MAS, y su gobierno de izquierda.

Paz Pereira asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre tras haber derrotado a Jorge Tuto Quiroga que por ahora obtuvo el 45,5 %.

En la primera vuelta del 17 de agosto, Paz Pereira había obtenido el 32,6 % de los votos y Jorge Quiroga el 26,7%

“Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia pero para todos. Se viene una nueva historia. Basta de corrupción”, fue la primera reacción del nuevo vicepresidente electo, el capitán Edman Lara, compañero de fórmula de Paz Pereira, que sorprendentemente se anticipó en la celebración del triunfo al gran ganador de esta noche, el presidente electo.

Cuando le pidieron un mensaje para Quiroga, Lara respondió: “Es momento de reconciliación de los bolivianos”.

Más temprano, al momento de emitir su voto en Tarija, Paz Pereira había dicho. “Hoy se cierra un ciclo y es el inicio de una nueva etapa para Bolivia”.

Por su parte Quiroga insta a “terminar con 20 años destructivos”, coincidió poco después en esta capital su contrincante, el derechista de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga.

Ambas declaraciones se asociaron en dar por finalizada la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), que en la primera vuelta obtuvo solo el 3 % de los votos. Y en invitar a la gente a una mayor participación.