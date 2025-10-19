“Vamos a defender a Gimnasia”, dijo Morales

En conferencia de prensa posterior a la suspensión del duelo que Gimnasia y Esgrima le ganaba 1 a 0 a Deportivo Madryn, Walter Morales confirmó ante los periodistas deportivos que existe una denuncia del árbitro Lucas Comesaña hacia un dirigente por una presunta amenaza en el vestuario del colegiado, pero aseguró que según su parecer fue "una decisión medio apresurada, porque en qué cancha argentina no se insulte".

El duelo entre Gimnasia y Deportivo Madryn no continuó ayer luego del entretiempo por decisión del árbitro Comesaña.

Visiblemente compungido por la situación vivida, el mandamás del "lobo" confesó: "Yo no voy a sacrificarme tanto para terminar así, un torneo que le puse todo y le pusimos todo, todos".

El máximo dirigente de Gimnasia y Esgrima explicó que "es una denuncia que hace el árbitro en la soledad de su vestuario". Asimismo, contó que durante el entretiempo se acercó a Comesaña: "En nombre de Gimnasia le pedí mil disculpas, le expresé que personalmente le garantizaba la seguridad a él, y le dije que si te tengo que acompañar hasta la puerta de tu casa te acompaño".

Hablando específicamente de la defensa legal de Gimnasia ante lo sucedido ayer en el "23 de Agosto", Morales expresó: "Haremos lo que tengamos que hacer porque vamos a defender a Gimnasia", y admitió: "A mí me gustaría terminar el partido, pero Deportivo Madryn, no va a volver a Jujuy, salió una fortuna el viaje pero claro que me gustaría que se termine". Y otra vez remarcó: "Trato de ser lo más cauto posible, pero, como siempre me he caracterizado, diciéndoles lo que siento, no tengo cosas escondidas y soy totalmente honesto. Me gustaría que terminemos el partido, obviamente, pero creo que es difícil".

El mandamás "albiceleste" confirmó que hoy viajará a Buenos Aires. "Quiero ver qué informe hizo este señor también, y nosotros también vamos a decir lo que tengamos que decir ¿Cuántas canchas hay en el fútbol argentino que pasan cosas peores que esta.. Iremos a defender al club".

"Veremos qué hacemos legalmente, no tan sólo para defender eso, sino también para defender nuestra versión de la situación. Nosotros también vamos a hacer denuncias con respecto a otras cosas que pasaron", dijo el presidente de Gimnasia. A lo que agregó: "Veremos el informe del árbitro, veremos qué nos corre vista AFA con respecto al informe, y en función nosotros también haremos las presentaciones que correspondan y tomaremos las decisiones que correspondan. Todo con mucha firmeza".

En definitiva, habrá que ver que pasa y que decisiones se toman desde AFA, los antecedentes sobre estos casos de suspensiones no son para nada alentadores para el futuro de Gimnasia.