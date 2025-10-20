Lanzan Premio Mujer Empresaria de Jujuy

La Comisión de Mujeres Empresarias de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) invitó a todas las mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras de la provincia a participar en una nueva edición del Premio Mujer Empresaria de Jujuy 2026, un reconocimiento que celebra la innovación y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre, y podrán realizarse de manera a través del formulario digital: https://forms.gle/eDAXKU9AtTMV21wv9.

Podrán participar todas las mujeres que cuenten con una empresa o emprendimiento con domicilio fiscal en la provincia de Jujuy y que ejerzan control total o mayoritario sobre la misma. No podrán postularse aquellas firmas participadas mayoritariamente por entidades públicas o empresas multinacionales.

Corredor Bioceánico

Días atrás, la Comisión de Mujeres Empresarias de la UEJ, participó de una Mesa de Mujeres Empresarias en el VII Foro del Corredor Bioceánico.

El encuentro permitió reflexionar y concluir que la integración internacional solo será transformadora si es con y para las mujeres, fortaleciendo la congruencia entre crecimiento económico, equidad y sostenibilidad. Destacaron el rol de las emprendedoras, líderes, profesionales, innovadoras y productoras rurales que aportan competitividad local y desarrollo con identidad.