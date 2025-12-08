Ingresó a una vivienda

Una mujer denunció que un hombre ingresó por la fuerza a su casa mientras dormía y en medio de la oscuridad, le apuntó con un objeto que tenía en sus manos, para luego darse a la fuga.

El hecho se registró días atrás en horas de la madrugada, en una vivienda ubicada en un sector de la calle Santa Victoria del barrio San Francisco de Álava.

En esas circunstancias, la mujer se encontraba durmiendo y cuando despertó tras un fuerte ruido, observó a un hombre que estaba parado en la puerta de su habitación, según ella, el intruso portaba un objeto en sus manos, similar a un arma de fuego, con la que apuntó y luego se dio a la fuga.

La denuncia fue realizada en la Subcomisaría del mencionado sector barrial y las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se inicien las investigaciones pertinentes para dar con el sospechoso.

Como primera medida, el representante fiscal solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitorelo de la Policía de la provincia, para tratar de identificarlo.

Por otra parte se supo que la mujer fue invitada nuevamente a realizar la ampliación de denuncia, para poder avanzar con las investigaciones.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones están a cargo de los efectivos de la Subcomisaría del barrio San Francisco de Álava.