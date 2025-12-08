Fue obligado a trabajar en pandemia y sufrió amputación

Un exgerente de una entidad bancaria, que convive con segundo grado de diabetes y durante la pandemia fue obligado por sus supervisores inmediatos a trabajar, perdió una pierna y una pericia médica estableció la responsabilidad de las personas que no acataron los decretos nacionales provinciales, ante la emergencia sanitaria.

Se trata de Ramón Andrés Basualdo (69), quien en 2020 era gerente del banco Nación, sucursal Jujuy y durante las medidas sanitarias dispuestas para el aislamiento social y preventivo por la pandemia, fue obligado por sus superiores a seguir prestando servicios en la sucursal, aun siendo un paciente diabético y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, por la adhesión de estado nacional y los decretos provinciales, tendría que haber estado aislado, contrajo Covid-19, luego sus bajas defensas le generaron una suerte de trombosis, lo que derivó en la amputación de su pierna.

Día atrás, se cumplió con una medida dispuesto por el Juzgado Federal Nº 2 de la provincia, se trata de una prueba pericial técnica médica, la que estableció que el hombre quedó con un 64 por ciento de invalidez, la que en un corto plazo será presentada como elemento de prueba ante el Juzgado a cargo del expediente, en una audiencia de vista y de causa.

Basualdo hace pocos años logró jubilarse después de más de 30 años de servicio y por una actitud de dos personas que eran superiores, tan vulgar como caprichosa, arbitraria, deshumana y sobre todo, haciendo caso omiso a los decretos nacionales y provinciales, ante una emergencia sanitaria en pandemia, tuvieron que amputarle una pierna.

El exgerente de la entidad bancaria es representado legalmente por los letrados Nicolás Corte y Fernando Bóveda, quienes aguardan que con estas pruebas fundamentales que dieron cumplimiento, el damnificado obtenga una resolución favorable.

Los abogados querellantes consideran que además de la reprochable actitud del gerente regional y del gerente comercial, quienes ostentaban rangos superiores a Basualdo, la gerencia general de la entidad bancaria nacional, tendría un rol fundamental en no otorgar el permiso para el aislamiento obligatorio para personas que padecen algún tipo de patologías, consideradas personas de riesgo ante el Covid-19, por la Organización Mundial de la Salud.

Ahora el Juzgado Federal Nº 2 de la provincia deberá sustanciar los elementos de pruebas incorporados al expediente judicial y tendrá que resolver el grado de responsabilidad de la entidad bancaria y los gerentes, para un eventual resarcimiento económico a favor del damnificado.