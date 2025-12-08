Por la falta de agua potable el Codecuc presentó un amparo

El faltante de agua en la zona de Yala, Reyes, Los Nogales y zonas aledañas es un problema recurrente y critico, que se agravó durante septiembre y octubre, cuando gran parte de la comunidad quedo hasta 45 días sin el servicio básico. Ante esta situación, el Codecud solicitó que la justicia ordene a la empresa a refacturar el mes de septiembre con una quita del 100% del valor de cargo fijo entre otros.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Alejandro Mur, presidente del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (Codecuc), quien detalló los amparos que solicitaron: "Se habían presentado hace un par de meses ante la gravísima situación de casi un mes o un poco más, -depende de la zona-, por la que los usuarios del servicio de agua potable de la zona de Yala, Villa Veraniga de Yala, Reyes, Los Nogales y zonas aledañas, estaban muchos días sin agua, un grave perjuicio".

La resolución también exige que Agua Potable de Jujuy mantenga en funcionamiento permanente el servicio de camiones aguadores o cisternas, bajo apercibimiento de imponer sanciones y otras medidas que el Tribunal considere pertinentes.

En cuanto al fondo del amparo, Codecuc solicitó que la justicia ordene la refacturación del período de septiembre con el 100% de quita del cargo fijo y variable para quienes no tuvieron el servicio de agua, y una reducción del 50% para los usuarios afectados por baja presión. Asimismo, se pidió que se indemnice a los consumidores por los daños ocasionados, en el marco del artículo 52 bis de la Ley 24.240. El reclamo también alcanzó al ente de control Susepu. De esta manera todavía la solicitud sigue en tramite se espera que se tenga prontamente una respuesta favorable.

ALEJANDRO MUR, CODECUC

Según testimonios recientes de vecinos de las zonas involucradas, los problemas de cortes y baja presión siguen estando por lo que la institución recomienda a los afectados de estas u otras localidades de la provincia presentar reclamos formales ante Agua Potable, a través de los canales oficiales publicados en su página web y conservar el número de trámite para luego contactarse con la asociación.

Por su parte el presidente del ente, destacó que los problemas de abastecimiento, roturas de caños y fallas en los sistemas sanitarios se repiten desde hace años, principalmente por la ausencia de inversiones adecuadas en obras, mantenimiento y renovación de cañerías y acueductos, es por ello que se solicita, imperativamente que se realicen los reclamos. "Invitamos a la sociedad, a los usuarios y consumidores, a no dejar de reclamar, a no dejar de manifestarse, de cualquier manera que estén en sus posibilidades", manifestó.

Finalmente, Mur invitó a la comunidad a realizar consultas o dejar sus inquietudes a través de la página de Facebook Codecuc Jujuy, donde se encuentran publicados los canales de contacto de la organización para cualquier consulta.