Motociclista hospitalizado tras perder el control y derrapar

Un motociclista perdió el control de su rodado, derrapó y tuvo que ser hospitalizado.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 6.20 en la intersección de la avenida Perón y la calle Rogelia Lozano del barrio San José de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha Ybr de 125 cc de cilindradas, cuando perdió el control del rodado y derrapó.

Ocasionales testigos alertaron de manera inmediata a una comisión de efectivos policiales que se encontraban en la plaza Los Agricultores, quienes se presentaron en lugar.

Allí constataron la presencia de un hombre tendido en el suelo con una herida sangrante en el rostro y dieron intervención al personal del Same. Los paramédicos trasladaron a la víctima al hospital "Guillermo Paterson", donde recibió las curaciones y quedó alojado en sala de Observación.

Efectivos del departamento de Criminalística se presentaron en el lugar de los hechos y realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del incidente vial.

Por su parte, personal de Seguridad Vial reordenó el tránsito y debido al traslado al nosocomio, no pudo someter al conductor a un test de alcoholemia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 35°, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.