Robó, se atrincheró en un comercio y fue aprehendido

Un hombre fue detenido en la ciudad de San Pedro, luego de robar en un domicilio y atrincherarse con un arma blanca en un comercio.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 18.30 en un sector de la avenida 25 de Mayo del barrio Fellner de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un grupo de vecinos alertó a los efectivos de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida, que recorrían el sector de manera preventiva, sobre un hombre que había perpetrado el robo de una balanza bajo amenazas de arma blanca.

Asimismo indicaron que el inculpado escapó con dirección a un comercio, donde irrumpió para intentar esconderse.

Al constituirse en el lugar, los efectivos se entrevistaron con un empleado del comercio, quien relató que el irascible protagonista se encontraba atrincherado y les autorizó el ingreso.

Pese a la resistencia, el inculpado fue reducido. Mientras que del comercio secuestraron un arma blanca que el mismo había descartado previo a ser interceptado.

Posteriormente el detenido fue trasladado a la Seccional 48°, con la colaboración de efectivos motorizados y de Infantería, y quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, un hombre se presentó en la dependencia policial, indicó que el malviviente le había sustraído la balanza y radicó la correspondiente denuncia. Hasta el momento no trascendió si el damnificado recuperó su bien.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 48° de la Unidad Regional 2, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.