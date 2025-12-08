Un joven robó una bicicleta, quedó registrado en cámaras y fue detenido tras una persecución.

Según fuentes consultadas por este medio, el hecho se registró días atrás alrededor de las 22, en un tramo de la calle Urzagasti del barrio 31 de Agosto de la ciudad de Abra Pampa.

Fue en esas circunstancias que el empleado de una carnicería se percató que su bicicleta de rodado 29, que dejó estacionada afuera del comercio, había sido sustraída. De inmediato revisó las cámaras de seguridad del local, logró sacar una captura al rostro del inculpado y lo difundió.

Posteriormente los familiares del damnificado localizaron al inculpado, quien al verse descubierto abandonó el rodado y emprendió la fuga. Sin embargo fue reducido a los pocos metros.

El mismo fue trasladado por efectivos policiales a la Seccional 16°, donde fue identificado y debido a que tiene 17 años, contactaron a sus progenitores y se lo entregaron.

La denuncia fue radicada en la misma dependencia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal del lugar.