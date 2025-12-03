Rescataron un ejemplar de tapir

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy reveló que una cría de tapir (Tapirus terrestris), hembra, fue hallada por personal de la empresa Ledesma en un desarenador -una estructura para separar y remover la arena y otros sólidos pesados del agua-, quien dio aviso para activar el protocolo de rescate, coordinado por el equipo técnico de la secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de la cartera ambiental.

La cría, de aproximadamente 15 kilos, presenta un buen estado general de salud, aunque por su temprana edad (se estima que tiene entre 20 y 30 días de vida), se mantiene en observación y seguimiento permanentes porque no está fuera de peligro. Es un individuo que requiere cuidados intensivos y alimentación controlada.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán precisó que los profesionales del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) ya iniciaron un plan de alimentación basado en fórmulas especiales que buscan imitar la leche materna del tapir, fundamental para su adecuado desarrollo en esta etapa temprana. Durante las próximas semanas recibirá seguimiento veterinario permanente, acompañado de monitoreo nutricional y manejo especializado para minimizar el estrés y favorecer su evolución.

La titular de la cartera ambiental recordó además que el tapir amazónico -o anta- es una especie de alto valor ecológico y un dispersor clave de semillas en los bosques de yungas. Su protección es prioritaria para el equilibrio de estos ecosistemas, "por eso estamos trabajando en un plan de suplementación junto con aliados estratégicos, en una estrategia de conservación de la biodiversidad que los incluye como especie, y además los hemos declarado Monumento Natural Provincial a través de la Ley N° 6.332", detalló.

La cría permanecerá en el Cafaju hasta completar su crecimiento y atravesar todas las etapas necesarias para una futura reinserción segura en su ambiente natural.