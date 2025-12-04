Jujuy Vóley vuelve a la acción

Gracias a un enorme esfuerzo de la Fundación Jujuy Vóley, la Federación Argentina de Vóley y con el apoyo de entidades gubernamentales más algunas privadas se confirmó la realización de la Supercopa Nuevo Norte, un torneo que reunirá a algunos de los equipos más competitivos del país como ser Ferro de Buenos Aires, Obras y UVT de San Juan, y Citta Vóley de Villa Constitución. El certamen se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Complejo Deportivo "José Hernández" en el barrio Los Perales, donde el público jujeño podrá disfrutar de tres jornadas consecutivas de acción.

Participarán los clubes con presencia destacada en el vóley nacional (Liga A2). Además, los Diablos Azules (Jujuy Vóley) disputará encuentros preliminares como parte de su desarrollo deportivo.

La organización remarcó que el retorno del vóley de alto nivel a la provincia es posible gracias al trabajo sostenido de la Fundación Jujuy Vóley, que nuevamente posiciona a la provincia dentro del calendario nacional. También se informó que ya están disponibles las entradas anticipadas, y que el certamen otorgará un premio económico para los equipos participantes.

Con esta competencia de alto vuelvo, Jujuy vuelve a ubicarse en el mapa de los grandes eventos deportivos, reafirmando el impulso que la Fundación Jujuy Vóley viene generando para el crecimiento y su retorno al vóley profesional con un fuerte respaldo.