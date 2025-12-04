23°
4 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Humahuaca

Calete se prepara para su fiesta patronal

El municipio y la comunidad realizan refacciones en el templo.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 00:00
COMUNIDAD DE CALETE | EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA.

HUMAHUACA (Corresponsal).- El próximo 8 de diciembre la localidad de Calete celebrará el día de la Inmaculada Concepción de María, por ello que estuvieron trabajando en diferentes aspectos para llegar a esa fecha especial para la comunidad.

Se encuentran finalizando la construcción de una cocina y los baños en la capilla, como así también la refacción de las cúpulas de la misma. Leopoldo Flores, explicó que estos trabajos se hicieron en forma conjunta con el municipio y los integrantes de la comunidad y que serán inaugurados en la fecha de la fiesta patronal.

Desde el 29 de noviembre pasado se desarrolla la novena, y el 7 de diciembre se realizará la serenata para luego empezar el día 8 a partir de las 6 de la mañana con repiques de campanas y el desayuno para todos los presentes. También se llevará a cabo la celebración de la misa con bautismos, comunión y confirmación, tras su finalización, se procederá a la proseción con la Imagen y las bandas de sikuris. Por último, se ofrecerá un almuerzo comunitario, cerrando el día con juegos recreativos.

 

