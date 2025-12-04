Destruyeron dos mesas en el Paseo del Maestro

En las primeras horas de ayer, trabajadores de la Municipalidad de San Pedro se dieron con la ingrata novedad de que manos anónimas produjeron destrozos y vandalizaron mesas que habían sido instaladas para mejorar el Paseo del Maestro, ubicado en el ingreso principal al barrio Sarmiento.

De manera inmediata, personal de Obras Públicas comenzó a trabajar para resolver este inconveniente. Los daños se produjeron en dos mesas, cuya base (de hierro y hormigón) fue literalmente destruida, hasta dejarla tirada en el suelo. Según algunos vecinos, ese lugar, durante la madrugada, es frecuentado por jóvenes que consumen sustancias o bebidas alcohólicas, por lo que pidieron a las autoridades reforzar el patrullaje por el barrio especialmente en la noche.

Por su parte el municipio, en la mañana, procedió a excavar y remover las mesas, que serán reconstruidas para volver a instalarlas en el paseo. El embellecimiento del paseo continuará y se proyecta instalar 6 mesas más.