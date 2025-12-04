El Fuerte en Promover Verano en Argentina

La localidad de El Fuerte en la región Yungas fue seleccionada para el programa "Promover Verano en Argentina", de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, destinado a financiar proyectos de promoción, innovación y digitalización de la oferta turística.

El proyecto presentado por la comisión municipal en la línea Trasformación digital, fue aprobado por $14.000.000 que serán destinados a la incorporación de equipamiento tecnológico para fortalecer la producción de contenido digital y la promoción turística del destino.

La propuesta fue gestada por Sabrina Mamaní, secretaria de Turismo municipal y contó con el acompañamiento institucional de la comisionada municipal Carolina López, en el marco del proceso de modernización y desarrollo turístico que impulsa.

La selección del destino representa un paso significativo para mejorar su visibilidad y avanzar en la creación de material audiovisual propio, campañas de sensibilización ambiental y contenidos que pongan en valor los atractivos naturales, culturales y productivos de la localidad.

Asimismo, reafirma el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la identidad territorial y la articulación regional del corredor turístico.

El financiamiento permitirá profundizar la estrategia de promoción de un destino que continúa creciendo y posicionándose gracias al trabajo conjunto entre el sector público, los emprendedores y la comunidad.

Hoy durante la celebración de las fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, López anunciará la selección en el programa que acompaña a los destinos turísticos en la temporada estival, momento de mayor concentración de viajes internos. En esta edición se consideraron especialmente las iniciativas destinadas a promocionar productos turísticos.

El poblado logró el importante financiamiento para su plan de promoción turística de la próxima temporada veraniega al ser seleccionada por la secretaría nacional. El diseño del proyecto está actualizado y alineado con las nuevas formas de comunicación y consumo turístico en la región.

López destacó la importancia de la selección que fortalece la política turística que se aplica desde el municipio.