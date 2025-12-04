Casi 13.000m2 de carpas para la Cena Blanca de mañana

El predio de la Ciudad Cultural ayer impactaba por la nueva distribución de carpas en la que se trabaja arduamente para albergar la Cena Blanca 2025 en la que participarán alrededor de 3.900 egresados de 61 colegios capitalinos.

Alvaro Zamorano, coordinador de Eventos del Ente Autárquico Permanente, destacó que "como todos los años tratamos de actualizarnos un poco y poner alguna novedad. Este año vamos a tener más espacio en la pista de baile, en la carpa que es para baile y escenario"; comparó que en el 2024 las dimensiones fueron de 20 metros por 35 y ahora será de 30 por 40.

Precisó que "contamos con casi 13.000 metros cuadrados de carpas en total". Mientras que en el lugar donde se servirá la comida "la carpa está dividida en dos pero es un solo sector, está todo unificado para que los chicos compartan todos juntos. El espacio es más aireado, más cómodo".

En esta nueva dinámica, "para que se integre el adentro y el afuera", los puntos selfies y otras sorpresas se distribuirán en otros sitios con la finalidad de que los jóvenes también puedan estar cómodos en el exterior de las estructuras si desean tomar aire.

Otra innovación es que el área de actuación, donde el número central será Bandy2, tiene un techo elevado con sectores ciegos y otros transparentes, para que haya más ventilación. En cambio en el sector de mesas todo el techo es ciego pero contará con luces y un DJ especial.

En cuanto a los horarios Zamorano especificó que "a las 19.30 será la primera concentración y la segunda a las 20; el desfile de los estudiantes empieza a las 20 y la idea es que a las 22 ya estén todos sentados comiendo".

A las 6 concluirá el festejo y quienes quieran marcharse antes deberán retirarlos un adulto responsable previa firma de la constancia respectiva.

Finalmente se destacó el trabajo conjunto de Ejesa, Tránsito de la Municipalidad y varios organismos de Gobierno como la Secretaría de Energía, Infraestructura, Same, Policía, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja para garantizar la seguridad en el desplazamiento de los graduados, su familia y el público.

La nómina completa del orden en que desfilarán los colegios aparece en las redes sociales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Vale recordar que los egresados abonaron $60.000 por la tarjeta y que el menú elegido incluye una recepción con sándwiches de miga, entrada con empanadas de queso, carne y pollo; plato principal de milanesa de carne con salsa cuatro quesos y papas fritas. De postre bombón escocés decorado con salsa de dulce de leche. Fin de celebración con pata flambeada y bebida sin alcohol.

Por su parte Tránsito capitalino desplegará un operativo mañana a partir de las 18. Además de los cortes de calles, desde las 18 las unidades de transporte urbano modificarán su recorrido hacia Ciudad Cultural (se reanudará a las 5).

El estacionamiento habilitado para particulares será en Curupaití, entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín y avenida Bolivia.

Vestidos de diseño, menos brillo

ABARROTADO | RETIRANDO PRENDAS Y VIENDO OPCIONES DE ÚLTIMO MOMENTO AYER.

“Esta vez paró un poco el brillo y nos fuimos a los vestidos con diseño”, comentó Nelly Anachuri de Confecciones Abigail respecto a las tendencias que se podrán apreciar en las egresadas 2025. Añadió que “son vestidos más elaborados, algunos se trabajan sobre el cuerpo de la chica. Muchos tajos, abiertos, con bolsillos al costado”.

Y en cuanto a los tonos preferidos dijo que sigue predominando el blanco y natural en las prendas para San Salvador de Jujuy y más surtido el color en el caso del interior. Respecto al presupuesto que debieron manejar padres y abuelos indicó que les dio resultado una promoción lanzada en marzo de $250.000, que congelaba el precio con una seña de $30.000 y abonar en cuotas hasta retirar el vestido, como están haciendo ahora. La casa con 37 años de trayectoria sigue vendiendo a ese precio los diseños exclusivos aunque ya deben ser abonados en su totalidad.

“Hemos hecho más de 300 vestidos, estamos muy conformes con el trabajo de este año”, finalizó. Las sandalias con plataforma rondan en los $58.000 a $59.000, con pares en liquidación a $29.000. En cuanto a estética femenina en las redes se proponen combos de último momento como el peeling de espalda más extracciones e hidratación a $35.000.

Mientras que en los locales de indumentaria masculina de calle Alvear se consiguen ambos desde $169.000 y camisas desde $49.000. Y el negro sigue mandando en las elecciones. A pocos metros un combo de traje, camisa, corbata y pañuelo tiene un costo de $200.000, una camisa con corbata a $60.000. Mientras que los accesorios se ubican en $22.000 las corbatas, $45.000 los cintos, $10.000 los moños y $12.000 los broches.

Y quienes prefieran los brillos y bordados un combo de $350.000 en efectivo. Los zapatos para varones con cordones se pueden adquirir a $68.000 en efectivo y $79.500 el precio de lista que se financia; y los clásicos a $85.000 y $99.000 respectivamente.