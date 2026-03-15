River recibe al "verde"

River recibirá hoy a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un nuevo triunfo que le permita afianzarse aún más en los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro programado para las 19.45 se jugará en el estadio Monumental, contará con la transmisión de Espn Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

River viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en un encuentro que estuvo marcado por el debut de Eduardo Coudet como director técnico del club de Núñez tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Mientras que Boca tendrá una peligrosa visita a las 22 ante Unión de Santa Fe por la Zona A en el estadio 15 de Abril que podría ser clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. El encuentro se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez.

Además Gimnasia e Independiente Rivadavia se enfrentarán hoy desde las 15.15, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. En tanto que en Córdoba se medirán Belgrano y Talleres desde las 17.30 en el estadio Julio César Villagra. Y otro partido que cerrará la jornada será Tigre y Argentinos desde las 22 en el estadio José Dellagiovanna.

Vélez puntero

Vélez continúa en crecimiento en pleno Torneo Apertura 2026 y anoche cosechó un sólido triunfo por 2-0 sobre Platense en Vicente López, en donde desató una fiesta con la gente que pudo acompañarlo como visitante. Con los goles al inicio de cada tiempo de Florián Monzón y Lucas Robertone, el primero en su regreso al fútbol argentino -su última conquista había sido hace seis años-. De esta manera, el "fortín" se asentó en lo alto del Grupo A en el inicio de la undécima fecha ante un "calamar" que también buscaba prenderse y quedó sexto.

Platense intentó pero no pudo, Vélez generó chances y hasta pudo marcar el tercero, sin embargo el 2-0 fue un justo resultado que no hace más que confirmar el gran presente de Vélez, que sacó 22 puntos sobre 30 y es líder de su zona y de la Tabla Anual 2026.