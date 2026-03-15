En "Tierra Brava" se puso en marcha el Jujeño-Salteño

Se levanta el telón de la temporada 2026 de enduro Jujeño-Salteño en el circuito "Tierra Brava" de San Pedro de Jujuy. Desde las 8.30 comienzan las acciones para las principales categorías teniendo en cuenta que ayer la cita fue para los infantiles.

El certamen es organizado por el Club de Enduro y Rescate San Pedro, conjuntamente con la Ajem, Asociación Jujeña de Enduro y Motocross, conjuntamente con los clubes de Orán, Tartagal, Ajer, Asociación Jujeña de Enduro y Rescate, y cronometrado por Spormetric.

"Con mucha alegría comenzamos con las categorías de los más pequeños, siempre apostando al semillero, camicletas, infantiles A, B y C, ayer tuvimos alrededor de 30 chicos, fue una fiesta del enduro para lo que es el futuro de esta disciplina", contó Gabriel Rocha.

El titular del Departamento de Deportes Extremos, y actual Concejal de la ciudad, resaltó que hoy "vamos a tener 120 pilotos, es un buen número, esperábamos alrededor de 80, nos sorprendió", no obstante reconoció que "a todos los amantes del enduro les gusta correr en nuestra ciudad, tenemos un circuito realmente muy bueno, uno de los mejores de todo el NOA".

El recorrido tiene 14 kilómetros, son dos mangas, a las 9 largan la primera y a las 11 las más potentes, se hizo un gran trabajo, todo el equipo de Tierra Brava, llovió, lo modificamos, no hubo ninguna queja, recibimos halagos por como esta trabajado, desmalezado, venimos de dos semanas de mucho trabajo, el primero no se puso hacer lo modificamos por las subidas, el segundo sacamos los ríos por la crecida del arroyo Las Pichanas, trae mucha agua, así que por más que llueva corremos con este circuito", detalló Rocha.

Por otro lado contó que "todo el predio está impecable, se hace un trabajo constante, la entrada se paga solamente 3 mil pesos los vehículos, después motos, o la gente que ingresa caminando no pagan".

Por último, dijo que "es una apuesta muy fuerte la que hace el Intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, con el deporte, ya que continúa generando turismo deportivo, desde el viernes comenzaron a llegar los pilotos acompañados por sus familias, hoteles llenos, son tres días de mucho trabajo para los emprendedores, los gastronómicos, la gente que tiene un comercio", finalizó Gabriel Rocha.