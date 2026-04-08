Jujuy Básquet quedó a un paso de liquidar la serie tras vencer a Villa San Martín como visitante

El encuentro arrancó con una altísima intensidad y paridad. Durante los primeros minutos, las individualidades marcaron la diferencia: en el local brillaron Favio Vieta y Elián Centeno, mientras que Jujuy Básquet encontró en su poderío físico en la pintura y en la efectividad de Andry Grystak una respuesta sólida (7-9). Con el correr del reloj, la visita comenzó a imponer su juego gracias a la jerarquía ofensiva de Ramiro Stheli (13-18). El cierre del primer cuarto mostró a ambos equipos intensos pero desordenados, aunque con algunas jugadas de coraje que levantaron el nivel. Los primeros diez minutos finalizaron igualados en 21.

En el segundo cuarto, Villa San Martín salió mejor plantado. Favio Vieta tomó el control del juego y los aportes de Emir Pérez Barrios resultaron clave para estirar la diferencia (30-22). Sin embargo, Jujuy reaccionó rápidamente. Con Ramiro Stheli nuevamente como líder, logró emparejar el marcador a falta de 2:17 (34-34). Antes del descanso largo, la visita dio vuelta el resultado y se fue al vestuario ganando 38 a 36.

El tercer cuarto fue sinónimo de desprolijidad y escasa efectividad en los primeros minutos (36-38). Con el paso del tiempo, ninguno de los dos equipos pudo imponer una superioridad clara. Del lado local, Vieta y Rómulo Gusmao sostuvieron la ofensiva; mientras que Santiago Ibarra y Bruno Conti hicieron lo propio para mantener a Jujuy arriba (45-48). Sobre el cierre del período, una acción de coraje de Bruno Conti le permitió a la visita estirar ligeramente la ventaja: 51 a 49.

El último cuarto mantuvo la tónica de intensidad y paridad. El nerviosismo se apoderó de ambos equipos, y el público local sumó dramatismo a cada jugada (56-55). A falta de 3:38, el marcador era favorable a Jujuy (61-59). En los minutos finales, Villa San Martín se quedó sin gol y Jujuy Básquet supo administrar los tiempos, jugar con la ansiedad del rival y sellar un triunzo clave por 65 a 59. Con este resultado, la serie de Reclasificación quedó 2 a 1 a favor de los jujeños.

El próximo desafío será este jueves 9, nuevamente en el mismo escenario y a las 21.30 horas, donde Jujuy buscará liquidar la serie y avanzar a la siguiente fase.