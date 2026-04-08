Qué variedades de empanadas prefieren los argentinos

Se disfruta al horno o frita, con repulgue perfecto o casero, en soledad o compartida, y siempre adaptada a los gustos de cada uno. Cada 8 de abril se celebra el Dia Internacional de la Empanada y las argentinas reciben su propio homenaje, reflejando el lugar central que ocupa en la gastronomía y la cultura del país. Su consumo alcanza cifras asombrosas: alrededor de 10 millones de unidades por día, según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). El dato surge de un relevamiento oficial sobre la venta industrial de tapas y se incrementa aún más al considerar la producción hogareña y artesanal.

De acuerdo con un estudio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, citados por (APYCE), cada argentino utiliza unas 50 tapas de empanada al año. La popularidad del producto se confirma también en las plataformas de reparto, donde ocupa el segundo puesto entre los platos más solicitados, solo superada por la pizza.

Las preferencias en la mesa argentina

El ranking de las variedades favoritas, elaborado por APYCE, muestra que la empanada de carne suave lidera con un 20% de preferencias, seguida muy de cerca por la de jamón y queso, con un 19%. El tercer lugar lo ocupa la de pollo con un 11%, mientras que la de carne a cuchillo alcanza el 10%. Humita, verduras y otras alternativas como roquefort con jamón, carne picante y capresse completan el panorama, aunque con porcentajes más bajos.

Diversidad regional y orgullo local

La empanada constituye mucho más que un alimento: cada provincia argentina defiende su receta y su estilo. Versiones como la tucumana, la salteña o la santiagueña tienen técnicas, ingredientes y fanatismos propios, generando debates apasionados sobre autenticidad y sabor. Esta diversidad fortalece el sentido de pertenencia y la dimensión cultural de la empanada.

El alcance de la empanada argentina traspasa fronteras. La guía Taste Atlas distinguió a la empanada tucumana como la mejor del mundo, otorgándole una puntuación de 4,4 sobre 5. Esta distinción resalta la combinación de tradición, técnica y sabor que caracteriza a la versión tucumana, consolidándola como un referente internacional.

El crecimiento en la demanda llevó a una evolución industrial. Hoy, fábricas especializadas producen entre 80.000 y 120.000 empanadas por día, utilizando tecnología específica para amasar, laminar y armar. Este avance sostiene tanto el consumo local como la proyección internacional del producto, que ya se encuentra en mercados de Europa, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y más.

La presencia de la empanada en plataformas digitales confirma su auge global y la convierte en un símbolo de la gastronomía argentina en el exterior.