"Siempre voy a pedir por un juez que tenga empatía"

Se cumplieron dos años de la muerte de Héctor René Flores (76), atropellado en la avenida Fascio de la capital por un motociclista que circulaba con 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), el 7 de abril de 2024. Por este hecho está imputado Jorge Javier Díaz, de 31 años, señalado como el presunto responsable del delito de "homicidio culposo agravado por encontrarse bajo los efectos del alcohol". Sin embargo, hasta el momento la causa no fue elevada a juicio y tampoco hay fecha de una próxima audiencia.

En el contexto del reclamo de justicia de parte de la familia Flores, El Tribuno de Jujuy dialogó en exclusiva con Fernanda Flores, hija de la víctima y quien lleva la voz del pedido de esclarecimiento de la causa por la muerte de su padre.

"La verdad que no hay nada, todavía. No se notificó nada", resumió la entrevistada al ser consultada acerca de la actualidad del proceso que investiga la muerte de su progenitor. Cabe recordar, que entre agosto y noviembre de 2025 fueron suspendidas dos audiencias preliminares. Por lo tanto, el caso aún no fue elevado a juicio, mientras el único acusado continúa en libertad. "La última audiencia que tuvimos fue en agosto. Estuvo el doctor (Carlos Espada, representante de la familia) presente, supuestamente se iba a empezar con los debates, pero se suspendió. Nos volvieron a citar para el 19 de noviembre, una conciliación, y se suspendió dos semanas antes", repasó.

Dos años

Las esperanzas de la familia Flores estaban puestas en el 2025, que podría haber sido el año de la elevación a juicio y del comienzo de los debates. Sin embargo, pasó ese lapso de tiempo y al igual que en otros casos, la preocupación de los familiares de la víctima y la incertidumbre pasan a ser las protagonistas. "La verdad que a mí me da como que se burlan de nosotros, juegan con el dolor de las personas y de las familias de los que hemos tenido pérdidas", afirmó Flores, con el dolor a flor de piel.

"A mi papá lo mataron hace dos años. Es volver a recordar todo, mientras él (por el acusado) sigue intacto en la calle haciendo vida social como si nada hubiese pasado. Nosotros queremos una respuesta, una explicación de por qué suspenden tantas veces las audiencias porque tienen todas las pruebas sobre la mesa y las siguen suspendiendo. La verdad que no sé cómo actúa la Justicia, no sé cómo proceden porque teniendo todo ahí, siguen dando vueltas y nosotros seguimos acá esperando. Pedimos que haya justicia, que esta persona vaya presa por lo que hizo, porque cambiaron una vida, una rutina a nosotros", reclamó la mujer.

Dolor inconmensurable

A dos años de la trágica pérdida para la familia Flores, la entrevistada brindó palabras que combinan lo que sienten por la falta de su padre con la incertidumbre y sensación de injusticia que rodea actualmente a la causa.

"Se cumple un nuevo aniversario de tu partida papá y el dolor, lejos de amansarse con el tiempo, se vuelve más filoso ante la ausencia de respuestas. Escribir sobre la pérdida cuando la justicia es una herida abierta es un acto de resistencia. Hoy el calendario marca un día que desgarra. No es solo el aniversario de tu partida, papá; es el recordatorio de una espera que se vuelve eterna. Dicen que la justicia llega, pero cuando camina tan lento, se siente como una burla, como un frío desprecio hacia el valor de tu vida y hacia el vacío que dejaste en la nuestra", comienza el escrito que acercó a este medio de comunicación.

"Me duele el alma al ver que los expedientes no tienen tu nombre, solo números. Me duele que el tiempo pase y que los responsables sigan amparados en la desidia de un sistema que parece sordo a nuestro reclamo. La Justicia lenta no es Justicia; es una forma cruel de prolongar el duelo, de obligarnos a vivir un luto que no puede cerrarse porque la verdad sigue bajo llave", continúa Flores.

"Pero aunque el mundo ignore nuestro pedido, mi voz no se va a cansar. Tu recuerdo es mi motor y tu dignidad es mi bandera. El dolor que siento hoy se transforma en la fuerza necesaria para seguir gritando por ti, para que tu nombre no se borre y para que, tarde o temprano, la verdad salga a la luz", aseguró esperanzada en que este 2026 sea el año que los lleve a la justicia.

"Te extraño con cada fibra de mi ser. Y mientras la Justicia descansa en escritorios lejanos, aquí te mantengo vivo en cada lucha, en cada lágrima y en la promesa inquebrantable de que no nos vamos a rendir. Siempre voy a pedir por un juez o fiscal que tenga empatía, que la gente humilde también reciba justicia, no solo los que tienen plata. Se necesita un juez ejemplar que no se burle del dolor de las verdaderas víctimas que ya no están, mientras los que mataron siguen libres haciendo su vida con total normalidad. Un juez que vea la realidad de que las multas, los trabajos comunitarios no funcionan. En cambio, tienen que pagar con su libertad e ir presos. Yo solo pido un juez que dé el ejemplo para que cambie esta mentalidad de que todos tienen, 'que tomar no es algo serio', que dejen de burlarse de nosotros", cierra el pedido de justicia redactado por Fernanda Flores.

Salió de su casa y no volvió

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Fernanda Flores apeló a la memoria del trágico día para su familia y así reconstruyó los últimos movimientos de su padre el domingo 7 de abril de 2024. "Salió de acá (el domicilio en Alto Comedero) tipo 6 de la mañana y se iba al centro. Él se tomó el colectivo y se bajó en la avenida Fascio para ir a hacer unas compras. A las 7.05 pasó el incidente. Mi papá cruzó con varias personas. Los que cruzaron con él lo vieron al motociclista que venía muy rápido y ellos cruzaron corriendo, y mi papá no tuvo la reacción de las otras personas", reconstruyó Flores en diálogo con este diario.

A partir de ese momento, la vida de la familia cambió para siempre y en medio del dolor por la terrible pérdida, comenzó el peregrinar por el pedido de justicia, que incluyó la utilización de las redes sociales. "Nosotros hicimos público esto y empezamos a publicar cosas en el Facebook, estuvimos buscando el rostro del motociclista, como para mostrarlo porque no lo conocíamos. Encontramos una foto y la publicamos, diciendo lo que había hecho y que queríamos una pronta solución a esto", recordó la mujer.

El hecho en el cual perdió la vida Héctor René Flores se enmarca en una problemática cotidiana, la del alcohol al volante. "Él lo mató y para mí es un asesino, porque desde el momento que tomó cerveza o lo que haya tomado, se subió a la moto y sabía en qué estado estaba y qué era lo que podía hacer. Que piensen cinco veces en tomar y salir a manejar", subrayó. También, la hija de la víctima expresó lo que espera de la Justicia jujeña cuando comiencen las audiencias de debate.

"Tengo el deseo que un juez dé una condena ejemplar para todos, para esas personas que salen en estado de ebriedad, dañan a una familia entera y modifican la vida de todos nosotros. Mi deseo es ese. Que sea una condena ejemplar para esa persona. Que no vuelva a manejar, que esté preso y que cumpla el encierro ya que no me va a devolver la vida de mi papá. Que esté en la cárcel porque él lo mató a mi papá", cerró Fernanda Flores en la entrevista para este diario.