Siniestro vial en Bárcena, tres personas heridas

Un siniestro vial se produjo en la madrugada de este miércoles en Bárcena, luego de que un camión Mercedes Benz cayera al vacío en un sector de curvas y desnivel de la Ruta Nacional 9, sentido norte-sur.

Según las primeras informaciones oficiales, el conductor del rodado perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan. El accidente se registró específicamente en la primera curva del tramo donde comienzan tres carriles, una zona que exige máxima precaución, especialmente durante la noche.

El impacto dejó a las tres personas que viajaban a bordo con politraumatismos de diversa gravedad: el chofer, de 39 años, y dos acompañantes de 19 y 20 años. Minutos antes de la 1 de la madrugada, efectivos de Bomberos llegaron al lugar para iniciar las complejas tareas de rescate, debido a las características del terreno.

Personal de la Seccional 12° acudió al alerta, constató la magnitud del siniestro y trabajó en el ordenamiento del tránsito mientras los heridos eran asistidos. Las víctimas fueron derivadas al hospital Pablo Soria, donde permanecen en observación. Las actuaciones judiciales y periciales quedaron a cargo de la policía local.