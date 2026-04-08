Beneficio para pequeños productores tabacaleros

En el marco de la actual situación del sector y ante la reducción de los recursos provenientes del Fondo Especial del Tabaco (FET), el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, dispuso la postergación de los descuentos correspondientes a los financiamientos otorgados a pequeños productores tabacaleros.

La medida alcanza tanto a los beneficiarios del Programa de Fertilizantes como a quienes accedieron a créditos en articulación con el Consejo de la Microempresa, y responde a la necesidad de acompañar al sector en una etapa en la que aún no se ha completado la recepción total del tabaco en los acopios, a pesar de haberse registrado el ingreso parcial de fondos del FET.

“Entendemos el contexto que están atravesando los productores y por eso tomamos la decisión de prorrogar estas devoluciones, para darles mayor previsibilidad y aliviar la carga financiera en un momento clave de la campaña”, expresó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud.

Agregó que estos beneficios alcanzaron a más de 300 pequeños productores en toda la provincia, consolidando una política de acompañamiento sostenido al sector tabacalero.

Programas de asistencia para los productores tabacaleros de Jujuy

En paralelo, la Unidad Coordinadora Provincial —integrada por la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, la Cámara del Tabaco y el Ministerio— ya elevó a la Secretaría de Agricultura de la Nación los programas de asistencia correspondientes a la campaña 2026/2027, próxima a iniciarse, los cuales están destinados a la totalidad de los productores jujeños.

“Estamos trabajando de manera articulada con todos los actores de la cadena para garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma. Nuestro objetivo es que los productores cuenten con las herramientas necesarias para iniciar la próxima campaña con previsibilidad y seguir sosteniendo una actividad clave para la economía de la provincia”, agregó el ministro.

Asimismo, se espera la pronta aprobación por parte del Gobierno nacional de los subcomponentes correspondientes al año 2025, aún pendientes, a fin de poder disponer de los recursos necesarios antes del inicio de la plantación en el mes de agosto y contribuir así a las inversiones productivas en el campo.