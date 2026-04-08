Presentarán los principales hallazgos del monitoreo de la Ley Iara

La Fundación Siglo 21 dará a conocer los principales resultados del monitoreo “A 5 años de la Ley Iara en Jujuy: Aportes desde la sociedad civil para profundizar la implementación de las políticas públicas de género”. La actividad se realizará este miércoles 8 de abril a las 18 en el Salón “Marcos Paz” de la Legislatura provincial, en San Salvador de Jujuy.

El informe fue elaborado durante 2025 por el equipo técnico de la organización en el marco del proyecto “Más Mujeres, Más Democracia: participación para la igualdad de género en ámbitos locales”. El trabajo recoge testimonios de decisoras públicas, referentes del movimiento de mujeres y usuarias del sistema, con el objetivo de construir un diagnóstico sobre la implementación de la normativa de emergencia en violencia de género en la provincia.

Desde la institución destacaron que la llamada “Ley Iara” representó un punto de inflexión en las políticas públicas de género en Jujuy, al surgir como respuesta a la movilización social frente a la ola de femicidios registrada en 2020. En ese sentido, remarcaron la importancia de evaluar su aplicación para fortalecer las estrategias destinadas a prevenir y erradicar la violencia.

Andrea Batalla, coordinadora de la investigación, subrayó la necesidad de un monitoreo participativo impulsado desde la sociedad civil, con el fin de consolidar el compromiso de las políticas públicas en la materia. Por su parte, Verónica Aramayo señaló que el estudio busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, al tiempo que reivindicó el rol de las organizaciones sociales en la defensa de estos derechos.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y es coordinado a nivel nacional por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, junto a organizaciones de distintas provincias.

La presentación será abierta al público y requerirá inscripción previa. Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de este espacio de análisis y debate sobre el estado de las políticas de género en Jujuy.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN476ZC8Adu9qduSDHf6ktmwtil7LOvOTNQ9QYcQ_VVPUZwQ/viewform