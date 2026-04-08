Falleció un ciclista luego de un siniestro vial con una moto

El pasado martes falleció un ciclista de 20 años que permanecía internado desde el jueves 2 de abril, cuando fue embestido por una motocicleta en la Ruta nacional Nº 9, a la altura de la ciudad de El Carmen, frente a la imagen de la Virgen.

Según fuentes policiales, el impacto ocurrió alrededor de las 20.30. La víctima circulaba en bicicleta cuando una moto Motomel 150 cc, ocupada por una pareja y su hijo menor de edad, lo embistió por causas que aún se investigan. Pese a la violencia del choque, los tres ocupantes del rodado menor resultaron ilesos, mientras que el ciclista quedó tendido sobre el asfalto.

El joven fue trasladado de urgencia por el SAME al hospital local, donde su estado de salud se agravó con el correr de los días. Finalmente, el martes se confirmó su fallecimiento a causa de las graves heridas sufridas.

Ante la conmoción, los familiares de la víctima rompieron el silencio y solicitaron colaboración a la comunidad jujeña para reconstruir lo ocurrido. Piden especialmente el testimonio de quienes circulaban por el carril norte-sur en ese momento, para determinar si hubo imprudencia vial por parte del motociclista —quien dio negativo en el control de alcoholemia—.

El Ministerio Público de la Acusación investiga si el exceso de ocupantes en la moto o la velocidad fueron factores determinantes en el fatal desenlace.

Quienes dispongan de información o hayan sido testigos del siniestro pueden comunicarse a los teléfonos 3884617583 o 3884674622.