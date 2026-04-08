Transporte público en crisis, reducción de frecuencias por el aumento de los costos

La Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de Jujuy advirtió que el sistema de transporte público atraviesa una situación crítica y confirmó que ya se están reduciendo frecuencias ante el fuerte aumento de costos. En diálogo con nuestro medio, Guillermo Ruiz, representante de la entidad, fue contundente: “Sí, bueno, cada empresa ya está reduciendo lo que pueda. Esa es la realidad”.

Ruiz explicó que las empresas están tomando medidas aisladas para intentar sostener el servicio. “Hay empresas que pueden sacar coches de circulación, achicar en las horas baches, en las horas que hay menos pasajeros, pueden reducir la frecuencia, como está pasando en todo el país, y acá no somos ajenos”, señaló. Y añadió: “Cada empresa hace lo que puede. Hay empresas que pueden achicar y hay empresas que no”.

En cuanto al tema de los subsidios explicó: "Los pagos están demorados un poco desde nación por aproximadamente 3 meses y en lo que respecta a los pagos provinciales el atraso también es considerable de entre 30, 45 y hasta 60 días".

"Cada empresa hace lo que puede porque necesita ahorrar combustible. No están pudiendo pagar, no rinden las recaudaciones para reponer el tanque al final de la jornada. Por eso cada empresa junta horarios, anula el esfuerzo, saca los colectivos cuando no hay menos gente, pero estamos corriendo un riesgo de paralizar algunos servicios y que la gente se quede sin contraladarse".

Continuó Ruiz: "Si no hay respuesta del gobierno, tanto nacional como provincial, viene empeorando mes a mes, desde el año 24 hasta la fecha, tenemos una caída de venta de pasajes que va aumentando año a año. No te olvides que salieron muchas competencias que empezaron a circular. Eso le está quitando mucho pasajero potable al transporte regular de pasajeros, tanto urbano como interurbano".

Con respecto a las respuestas de las autoridades dijo: " La última reunión que tuvimos fue con el ministro de Trabajo, que iba a gestionar una reunión a nivel gubernamental con el gobernador, con las autoridades de Hacienda y la Secretaría de Transporte. Quedó en gestionarla, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Con la Comisión de Transporte de la Legislatura nos reunimos hace dos semanas aproximadamente, pero no estaba conformada. Faltaba que elijan las autoridades, les dejamos las inquietudes, les comunicamos todos los pormenores que tiene el transporte, tomaron nota".

Para finalizar Ruiz mostró preocupación por la situación que podría empeorar afectando a miles de usuarios que usan el transporte público.