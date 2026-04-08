El Hospital Snopek ya gestiona el Carnet Sanitario

El Ministerio de Salud de Jujuy puso en marcha un nuevo punto estratégico para la gestión del Carnet Sanitario. Se trata del Hospital de Alto Comedero, que desde hoy facilita el chequeo integral anual requerido en los ámbitos laboral y académico, tanto del sector público como privado.

“Sumamos este servicio a la comunidad para mejorar la accesibilidad, teniendo en cuenta la población muy importante que reside en Alto Comedero y en zonas cercanas como Palpalá, Perico y El Carmen”, explicó la directora de Gestión del Hospital Snopek, Paola Rondón. La funcionaria remarcó que la medida se enmarca en el Plan Estratégico de Salud II, fortaleciendo la equidad en la salud pública.

Con esta incorporación, el Hospital Snopek se suma a una extensa red de establecimientos que ya realizan la gestión del carnet, entre ellos el Centro de Especialidades Norte (CEN) de la capital y los hospitales de El Talar, La Mendieta, Yuto, Fraile Pintado, Abra Pampa, La Quiaca, Monterrico, Calilegua, Perico, Maimará, Palpalá, El Carmen, Libertador, San Pedro y Susques.

El Carnet Sanitario es un chequeo anual y documento oficial clave para la detección temprana de factores de riesgo y patologías. Incluye pruebas de laboratorio, examen de enfermedades de transmisión sexual, glucemia, PSA para hombres mayores de 50 años, detección de Chagas, VIH con consentimiento, Papanicolaou y examen clínico.

Los turnos se solicitan llamando al 0 800 777 7711, de lunes a viernes hábiles, de 13 a 19 horas. Cada llamado permite obtener un turno para una persona. Desde el Ministerio advierten que cualquier intento de falsificación del carnet está penado por la Ley 2810/70.