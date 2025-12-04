Ya se conocen los finalistas del Clausura

En 1era damas, Jujuy Hóckey superó a 3 a 2 a Suri RC y Gimnasia de Jujuy hizo lo propia 2 a 0 ante San Pedro Hóckey; en 1era caballeros Jujuy Hóckey derrotó 3 a 1 a San Pedro Hóckey y la otra semis fue emotiva ya que igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario, pero Golf Club superó 3 a 2 a Gimnasia de Jujuy; en Intermedia Ciudad de Nieva goleó por 3 a 0 a San Pedro Hóckey y Jujuy Hóckey por 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy; en sexta damas Suri RC hizo un partido impecable y le ganó por 6 a 0 a Jujuy Hóckey y San Pedro Hóckey superó por 3 a 0 a Ciudad de Nieva y en séptima damas Suri RC goleó por 5 a 0 a Ciudad de Nieva y Jujuy Hóckey se impuso por 1 a 0 a Golf Club.

Ahora la programación para la definición arrancará el sábado con el 3º y 4º puesto en séptima división desde las 8.30 entre Nieva y Golf y a las 10.30 se jugará la final en séptima entre Suri RC vs Jujuy Hóckey. Posteriormente habrá entrega de premios. Se retomará el juego a las 13 en categoría intermedia entre San Pedro Hóckey vs Gimnasia; después a las 14.30 por el 3º y 4º puesto en sexta división lo harán Jujuy Hóckey vs Nieva y a las 16.30 se disputará la final de sexta entre Suri RC vs San Pedro Hóckey. Al final habrá entrega de premios.

Mientras que el domingo en el mismo escenario de la ciudad siderúrgica, continuará la definición desde las 8.30 en primera caballeros por el 3º y 4º jugarán Gimnasia vs San Pedro Hóckey y a partir de las 10.30 se disputará la final entre Jujuy Hóckey y Golf Club, luego habrá entrega de premios. El juego se reanudará a las 13 con el partido por el 3º y 4º en primera femenina entre San Pedro Hóckey vs Suri RC; después a las 15 en categoría intermedia se conocerá el campeón del encuentro entre Ciudad de Nieva vs Jujuy Hóckey. Ahí nomás comenzará la entrega de premios. Recién a las 17.30 se concretará la final de primera femenina entre Gimnasia y Jujuy Hóckey en lo que espera ser un partido electrizante. Al final se premiarán a los equipos que cierran un torneo y se preparan para jugar la Supercopa 2025, campeones del Apertura y del Clausura.

Ante diario El Tribuno de Jujuy, Fabiana Menacho, presidenta de la Asociación Jujeña de Hóckey y en el tramo final de su mandato declaró que "ya finalizando el año, está terminado el Clausura y el fin de semana se jugarán las finales con mucha emoción y expectativas para conocer a los nuevos campeones. Se vieron lindos partido en semifinales, con buen nivel en todas las categorías y la verdad que hubo un crecimiento importante en cuanto al juego tanto en las categorías formativas como en los planteles superiores. Eso nos pone contentos y la finales serán apasionantes", finalizó.