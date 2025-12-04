Inesperada presencia de Milei en la jura de 127 diputados

Envalentonado tras haber alcanzado la primera minoría de la Cámara de Diputados, el bloque de la Libertad Avanza recibió ayer con una ovación al presidente Javier Milei quien, a último momento, decidió asistir a la tensa sesión preparatoria en la que prestaron juramento los 127 legisladores que fueron electos. La jornada se desarrolló entre aplausos, abucheos, silbidos, gritos y juras insólitas.

El presidente llegó acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. La ceremonia fue presidida por el radical Gerardo Cipolini, el legislador de mayor edad.

Anteanoche se confirmó que la bancada que conduce Gabriel Bornoroni pasará a contar 95 diputados, destronando así del podio a Unión por la Patria, que por ahora consolida un bloque de 93 miembros.

La presencia de Milei generó distintas reacciones. "Presidente, íla patria no se vende!", exclamó el chaqueño Aldo Leiva (Unión por la Patria). Siguieron abucheos y un duelo de cánticos: "íLa Patria no se vende!", exclamaban los kirchneristas. "Libertad, libertad", devolvieron los diputados libertarios. "íLa casta tiene miedo!", entonó desafiante la nueva mayoría oficialista.

Varias diputadas de Unión por la Patria -entre ellas Teresa García y Vanesa Siley- juraron por la libertad de Cristina Kirchner.

El acto exhibió pasajes desopilantes. Como cuando Marita Velázquez, de Unión por la Patria, juró por Guillermo Moreno, polémico exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo, y enseguida se trenzó en un duelo verbal con la libertaria Lila Lemoine, apostada en primera fila y con un protagonismo inusual en la transmisión televisiva oficial.

Miriam Bregman juró "por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30 mil desaparecidos y la lucha antiimperialista, por los derechos de las mujeres, por el socialismo y contra el genocidio en Palestina".

Juan Grabois se dio vuelta para hacerle un gesto con la mano al presidente Milei, que lo observaba desde el palco.

Autoridades

Tras la jura de los diputados electos, la Cámara de Diputados designó a sus autoridades y reelegió, por segunda vez consecutiva, al libertario Martín Menem. Luego se procedió a la designación de las tres vicepresidencias. La primera le correspondió a Unión por la Patria, que designó a Cecilia Moreau; la segunda a LLA, que nominó a Luis Petri, mientras que la tercera quedó sin definir a la espera que se resuelva cuál de los interbloques en formación quedará como tercera fuerza.

Este lugar es disputado entre Provincias Unidas y el espacio que integran el PRO, UCR, MID, y los monobloques Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires.

Ambos interbloques cuentan, a priori, con 22 miembros.