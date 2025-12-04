23°
Deportes

"Chori" Zambrano firmó en Gimnasia

El juvenil Emiliano Zambrano rubricó su primer contrato profesional con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, de cara a los compromisos que se avecinan en el marco de la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 00:00

El talentoso jugador jujeño, es fruto de los procesos de formación cumplidos en las divisiones inferiores del "lobo" y, a pesar de su juventud, ya dejó huella en el equipo profesional al debutar ante Central Norte de Salta y aportar al recordado triunfo 2-1 obtenido por el albiceleste en la provincia vecina, en la campaña que acaba de terminar. El "Chori" por estas horas vive una "hermosa" experiencia al ver hecho realidad el sueño que acunó desde niño, logro que inspiró el especial recuerdo a su abuelo y el sentido agradecimiento a sus "seres queridos".

Además, hizo un reconocimiento a los hinchas jujeños por "bancar en todo momento, particularmente cuando debuté". De cara al futuro sostuvo que "debo seguir trabajando con los pies sobre la tierra con humildad y esfuerzo", ratificando en este sentido la responsabilidad de defender la celeste y blanca de Jujuy "dando siempre lo mejor".

En tanto, el plantel profesional continúa entrenando en Papel NOA y hoy a las 11, después de la práctica, atenderán a la prensa el técnico Hernán Pellerano y el refuerzo Claudio Pombo.

