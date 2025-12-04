Inauguraron 330m de red de agua potable en La Quiaca

La comuna de La Quiaca inauguró tendido de red de agua potable en la zona oeste de la ciudad, mientras trabaja en el desagüe pluvial del barrio Papa Francisco y en el recambio de cañerías zona centro.

En una sencilla ceremonia, el intendente Dante Velázquez dejó inaugurado 330m de tendido de red de agua potable para 36 familias del barrio Santa Teresita.

La concreción de la obra fue posible gracias a un trabajo articulado entre el Municipio, la empresa Agua Potable y los propios vecinos del barrio, en el marco de un convenio mixto.

Los pobladores de ese sector aportaron materiales, mientras que la comuna y Agua Potable sumaron maquinaria, mano de obra y supervisión técnica.

"Es darle calidad de vida, es ampliar derechos que estuvieron coartados durante mucho tiempo. Si una familia no tiene agua ni luz, ¿qué expectativa de desarrollo puede tener?. Esta obra viene a cerrar una brecha de desigualdad entre los que sí tienen y los que no", expresó Velázquez a los presentes.

También, en otro sector alejado del casco céntrico, el barrio Papa Francisco, el municipio fronterizo continúa con los trabajos para mejorar el sistema de desagüe pluvial.

Allí se está realizando la demarcación del canal natural, con el objetivo de evitar que las lluvias afecten las construcciones cercanas.

"Estamos muy agradecidos con el intendente, porque desde hace varias audiencias venimos solicitando esta obra de canalización y ahora finalmente vemos la máquina trabajando para continuar con lo que se había iniciado. Esperamos que el proyecto se complete lo antes posible para evitar futuras complicaciones", expresó Yolanda Chambi, vecinalista.

Asimismo, en el barrio San Cayetano, colindante al hospital "Jorge Uro", se inició el recambio total de cañerías, luego del convenio firmado entre el Centro Vecinal y la comuna quiaqueña, que establece el reemplazo de las antiguas redes de agua y cloacas antes de avanzar con las obras de asfalto. Muchas de estas cañerías, fabricadas en cemento e incluso en plomo, cuentan con más de cuatro décadas de uso.

Además, el proyecto contempla la sustitución integral de los viejos ductos por caños de PVC, un material que ofrece mayor durabilidad, seguridad y mejor rendimiento ante el paso del tiempo.

La obra garantizará un servicio eficiente y evitar futuros inconvenientes en la infraestructura vial proyectada para el sector.

Por otra parte, en el despacho del intendente se rubricaron dos importantes convenios, uno con el barrio Esperanza, donde está previsto ejecutar 250m de red cloacal sobre calle Rivadavia.

De esta manera evitarán contaminación y otros problemas ambientales. Las familias pondrán los materiales y el municipio aportará maquinaria, mano de obra y asistencia técnica, con una inversión estimada superior a los $6 millones y un plazo ejecutorio de unos 20 días.

En tanto, los vecinos del barrio Jesús Olmedo firmaron el convenio para la extensión de la red cloacal, una obra muy esperada por las familias de la zona sur.

El acuerdo establece la ejecución de 580m de red cloacal, con una inversión municipal que supera los $3 millones, mientras que los vecinos ya completaron el 100% de la compra de materiales (caños, cemento y accesorios), en un esquema de trabajo compartido entre comunidad, Municipio y Agua Potable de Jujuy. La obra estaría finalizada en la primera quincena de enero.