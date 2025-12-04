Queñua Raymi en la Puna

Hoy se realizará el Queñua Raymi en Santa Catalina, localidad norteña fronteriza, consistente en la forestación con queñua más grande de la Puna de Jujuy en un día. Las actividades se cumplirán de 8 a 16 pasando la esquina Queñoal camino al Angosto.

Según destacaron desde la comuna de Santa Catalina es una innovación para conservar el valor cultural en la zona, proteger, restaurar y promover el uso sostenible del ecosistema terrestre. La invitación es para que "cuidemos nuestro medio ambiente".

La organización está a cargo del Gobierno Municipal de la población puneña, a través de las diferentes áreas, el Consejo Comunitario, Acción Andina y la Fundación "Árbol Vida", por una preocupación conjunta.

Según indicaron esta actividad abarca desde la mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad, creación de recursos renovables y la mejora de la calidad de vida de las familias.

Pasarela iluminada

Por otra parte, dentro del 478º aniversario de la localidad quedó inaugurada la iluminación Led de la pasarela sobre el río Santa Catalina que une a los vecinos del barrio Villa Farfán con el pueblo.

La gestión comunal de Diego Solís resaltó que la obra refleja el compromiso con la iluminación con eficiencia energética, la integración y fortalecimiento turístico, además de la mejora continua del servicio a los ciudadanos y la labor pública activa y presente.