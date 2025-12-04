23°
4 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
Legislatura de Jujuy
Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
Humahuaca
tenis de mesa
Hockey
LIGA A2
Cena Blanca 2025
San Pedro de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Legislatura de Jujuy
Legislatura de Jujuy
PALPALÁ
Humahuaca
tenis de mesa
Hockey
LIGA A2
Cena Blanca 2025
San Pedro de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Abel Pintos

Abel PintosAbel Pintos se presenta el 18 de enero en Palpalá

Vuelve y se presenta en Palpalá.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 00:00

Ya están en venta las entradas para el recientemente anunciado recital de Abel Pintos, en Palpalá. Sí, el regreso del internacional artista, a nuestra provincia será el próximo domingo 18 de enero, y la presentación será a las 22, en el Estadio Olimpico de Palpalá. Las fans y el público en general estarán gustosos de recibir semejante show en nuestra querida Jujuy.

Abel Pintos celebra sus 30 años de música, y demostró ser el número 1 en voz del folclore. Del debut en el folclore a la consagración en los festivales, Pintos recorrió generaciones y estilos, y demostró que puede cantar con todos los artistas.

Abel Pintos marcó a varias generaciones con su voz y su emotividad. Ahora, el artista celebra un hito ineludible: 30 años de una trayectoria que lo ha visto nacer como promesa del folclore y consolidarse como un fenómeno masivo. Para conmemorar este aniversario, comenzará el tour “Abel 30 Años”, cuyo espectáculo inaugural fue 6 de diciembre en Ciudad Universitaria de Buenos Aires. A Jujuy llegará el próximo mes de enero, y será el encuentro especial para revivir todas las canciones de su historia.

Desde aquel niño de rulos que subió al escenario de Cosquín hace tres décadas, cantando con otra voz y un estilo más folclórico del tradicional, hasta el enorme cantante que es hoy, que pasó por el rock, el cuarteto, las baladas, y en cada desafío quedó mejor parado que antes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD