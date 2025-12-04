Se jugó la penúltima fecha del Provincial

Con buen marco de jugadores, se vivió la quinta fecha del Clausura correspondiente al Circuito Provincial Jujeño en las instalaciones de Club Atlético Talleres. Fueron 83 competidores supervisados por la Asociación Jujeña de Tenis de Mesa.

La calurosa jornada en la ciudad comercial se extendió a lo largo del domingo contando con la presencia de jugadores de diferentes puntos de Jujuy como ser San Salvador, Palpalá, San Pedro, El Carmen, Libertador General San Martín, los anfitriones, y de la vecina ciudad de Salta Capital, como así también de otros lados como ser Rosario de la Frontera.

Los jugadores fueron divididos en cuatro categorías según el nivel competitivo, algo que normalmente se hace para que los partidos sean mucho más parejo, tanto entre varones como mujeres.

Las posiciones fueron las siguientes: En primera: 1) Lautaro Aguaysol (Libertador), 2) Martín Zapatero Heit (Libertador), 3) Daniela Zapatero Heit (Libertador), 4) Lautaro Vilca (Palpalá). En segunda: 1) Jazmín Tejerina (Perico), 2) Danilo Farfán (San Salvador), 3) Diego Ballay (Perico), 4) Esteban Peralta (El Carmen). En tercera: 1) Joel Sabarza Mealla (Perico), 2) Felipe Peralta (El Carmen), 3) Rosario Ríos (Perico), 4) Clarita Arenas (San Salvador). En cuarta: 1) Gian Guillén (El Carmen), 2) Álvaro Bejarano (San Pedro), 3) Federico Solórzano (El Carmen), 4) Delfina Castro Lozano (Libertador).

A falta de una fecha para el cierre del año competitivo, el ranking provincial llega al momento de definiciones. Si bien hay categorías que ya perfilan claramente a sus campeones, en otras hay mucho en juego.

La última fecha y cierre del Clausura será en San Salvador de Jujuy el domingo 14 del corriente mes.